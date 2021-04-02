Топят снег: авария в Новотроицке оставила без воды 90 тысяч человек — видео

Авария в Новотроицке оставила без воды 90 тысяч человек. Видео © LIFE / VK / "Просветление"

Авария, произошедшая на центральной фекальной насосной станции в городе Новотроицке Оренбургской области накануне, оставила без воды почти 90 тысяч человек. Местные жители вынуждены черпать её из луж и собирать снег.

"В связи с необходимостью откачки сточных вод было принято решение об отключении водоснабжения в городе и пригородных посёлках. На станции ведутся работы по устранению последствий аварии", — сказано на портале города.

По поручению губернатора региона Дениса Паслера, глава города связался с руководителями предприятий для обеспечения подвоза воды жителям. Однако местные уже пожаловались на сложности с доставкой воды. На заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧП губернатор ещё раз призвал скорректировать график и сделать его удобным.

В городе введён режим ЧС, жители, чтобы хоть как-то обеспечить себя водой, вынуждены черпать её из луж и собирать снег. Губернатор проверил наличие питьевой воды в одной из торговых точек города, однако ситуация остаётся крайне тяжёлой. Сегодня, 2 апреля, были отменены занятия в школах, также не работали детские сады.

По предварительным данным, устранение последствий аварии должно было занять около суток, однако вода до сих пор не вернулась в водопроводы горожан.

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