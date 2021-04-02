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Завершились съёмки второго сезона "Ведьмака"

Из-за пандемии на работу над сериалом ушло более года.

2 апреля 2021, 16:23

Фото © Twitter / witchernetflix

Съёмки второго сезона "Ведьмака" наконец-то подошли к концу. Информация об этом появилась на официальной странице фэнтези-сериала в "Твиттере"

"Это конец второго сезона! Белый Волк ждёт тебя на Континенте", — говорится в опубликованном сообщении.

Стоит отметить, что съёмки второго сезона "Ведьмака" всё время задерживались по различным причинам. Например, из-за травмы ноги исполнителя главной роли Генри Кавилла в январе этого года или из-за положительных тестов на ковид у некоторых членов съёмочной группы.

Назван актёрский состав второго сезона сериала "Ведьмак"

Назван актёрский состав второго сезона сериала "Ведьмак"

Первый сезон сериала "Ведьмак" по мотивам книг польского писателя Анджея Сапковского вышел в декабре 2019 года. Премьера второго сезона, который получил название The Witcher: Blood Origin, запланирована на 2021 год. Он будет состоять из шести серий.

А ранее компания Netflix заявила о работе над приквелом к "Ведьмаку".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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