Завершились съёмки второго сезона "Ведьмака"
Из-за пандемии на работу над сериалом ушло более года.
Фото © Twitter / witchernetflix
Съёмки второго сезона "Ведьмака" наконец-то подошли к концу. Информация об этом появилась на официальной странице фэнтези-сериала в "Твиттере"
That's a wrap on Season 2! The White Wolf awaits you back on The Continent. pic.twitter.com/SqrAbeelob— The Witcher (@witchernetflix) April 2, 2021
"Это конец второго сезона! Белый Волк ждёт тебя на Континенте", — говорится в опубликованном сообщении.
Стоит отметить, что съёмки второго сезона "Ведьмака" всё время задерживались по различным причинам. Например, из-за травмы ноги исполнителя главной роли Генри Кавилла в январе этого года или из-за положительных тестов на ковид у некоторых членов съёмочной группы.
Первый сезон сериала "Ведьмак" по мотивам книг польского писателя Анджея Сапковского вышел в декабре 2019 года. Премьера второго сезона, который получил название The Witcher: Blood Origin, запланирована на 2021 год. Он будет состоять из шести серий.
А ранее компания Netflix заявила о работе над приквелом к "Ведьмаку".
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