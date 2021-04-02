Патенты на работу для мигрантов в Москве станут электронными

МВД планирует перевести патенты на работу, которые получают мигранты в Москве, в электронный формат. Приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Ввести в действие на территории города федерального значения Москвы патент в форме карты ‎с электронным носителем информации", — сказано в документе.

Исполнение приказа будет контролировать заместитель главы МВД РФ Александр Горовой.

Ранее Лайф сообщал, что иностранцы начали тратить больше денег в России. Их расходы резко упали в прошлом году на фоне пандемии коронавируса.

Авторы