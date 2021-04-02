Патенты на работу для мигрантов в Москве станут электронными
Исполнение приказа проконтролирует замглавы МВД России.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
МВД планирует перевести патенты на работу, которые получают мигранты в Москве, в электронный формат. Приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Ввести в действие на территории города федерального значения Москвы патент в форме карты с электронным носителем информации", — сказано в документе.
Исполнение приказа будет контролировать заместитель главы МВД РФ Александр Горовой.
Ранее Лайф сообщал, что иностранцы начали тратить больше денег в России. Их расходы резко упали в прошлом году на фоне пандемии коронавируса.
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