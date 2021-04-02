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Адвокат доцента-расчленителя Соколова взялся за дело нефролога-убийцы

Правда, на этот раз он будет защищать не обвиняемого, а потерпевшую сторону.

2 апреля 2021, 15:56
<p>Фото © ТАСС/Петр Ковалев</p>

Фото © ТАСС/Петр Ковалев

Петербургский адвокат Александр Почуев, который защищал доцента-расчленителя Олега Соколова, теперь представляет интересы потерпевшей стороны в деле против врача-нефролога Александра Земченкова. Фабула обоих преступлений достаточно похожа: оба фигуранта убили своих женщин и жутким образом избавились от тел. Потерпевшими по делу признан 92-летний отец погибшей женщины и её дети — две дочери и сын.

Адвокат доцента-расчленителя: Суд Божий над ним уже свершился

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"Я адвокат Геннадия Александровича Кононова, отца Ирины Геннадьевна Земченковой и её детей", — подтвердил Лайфу Александр Почуев.

"Очень надеемся, очень верим": Обвинённый в убийстве жены петербургский нефролог искал её в "Жди меня"

"Очень надеемся, очень верим": Обвинённый в убийстве жены петербургский нефролог искал её в "Жди меня"

Напомним, что по версии следствия, 23 февраля 2010 года Александр Земченков в ходе ссоры убил жену, расчленил её тело и выбросил в мусорные контейнеры. А затем обратился в полицию и сказал, что она якобы пропала без вести. При этом врач всячески "помогал" правоохранителям раскрыть дело, из-за чего долгое время не вызывал подозрений.

В пятницу суд арестовал предполагаемого врача-расчленителя. Сам Земченков просил о домашнем аресте.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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