Адвокат доцента-расчленителя Соколова взялся за дело нефролога-убийцы
Правда, на этот раз он будет защищать не обвиняемого, а потерпевшую сторону.
Фото © ТАСС/Петр Ковалев
Петербургский адвокат Александр Почуев, который защищал доцента-расчленителя Олега Соколова, теперь представляет интересы потерпевшей стороны в деле против врача-нефролога Александра Земченкова. Фабула обоих преступлений достаточно похожа: оба фигуранта убили своих женщин и жутким образом избавились от тел. Потерпевшими по делу признан 92-летний отец погибшей женщины и её дети — две дочери и сын.
"Я адвокат Геннадия Александровича Кононова, отца Ирины Геннадьевна Земченковой и её детей", — подтвердил Лайфу Александр Почуев.
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Напомним, что по версии следствия, 23 февраля 2010 года Александр Земченков в ходе ссоры убил жену, расчленил её тело и выбросил в мусорные контейнеры. А затем обратился в полицию и сказал, что она якобы пропала без вести. При этом врач всячески "помогал" правоохранителям раскрыть дело, из-за чего долгое время не вызывал подозрений.
В пятницу суд арестовал предполагаемого врача-расчленителя. Сам Земченков просил о домашнем аресте.
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