Адвокат доцента-расчленителя Соколова взялся за дело нефролога-убийцы

Петербургский адвокат Александр Почуев, который защищал доцента-расчленителя Олега Соколова , теперь представляет интересы потерпевшей стороны в деле против врача-нефролога Александра Земченкова. Фабула обоих преступлений достаточно похожа: оба фигуранта убили своих женщин и жутким образом избавились от тел. Потерпевшими по делу признан 92-летний отец погибшей женщины и её дети — две дочери и сын.

Напомним, что по версии следствия, 23 февраля 2010 года Александр Земченков в ходе ссоры убил жену, расчленил её тело и выбросил в мусорные контейнеры. А затем обратился в полицию и сказал, что она якобы пропала без вести. При этом врач всячески "помогал" правоохранителям раскрыть дело, из-за чего долгое время не вызывал подозрений.