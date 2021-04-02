Пресс-секретарь Зеленского назвала сказочным его первый разговор с Байденом

Пресс-секретарь лидера Незалежной Юлия Мендель прокомментировала в "Твиттере" первый телефонный разговор американского и украинского лидеров — Джо Байдена и Владимира Зеленского. По её словам, общение президентов было "сказочным".

В свою очередь Зеленский, говоря о телефонном разговоре со своим американским коллегой Джо Байденом, заявил, что Киев и Вашингтон "стоят плечом к плечу" для защиты своих демократий.

"Украина ценит поддержку США на разных уровнях. Мы стоим плечом к плечу, когда речь идёт о сохранении наших демократий. Я серьёзно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира", — отметил Зеленский, подчеркнув, что американское партнёрство "имеет решающее значение" для граждан Незалежной.

Как уже сообщал Лайф, телефонный разговор президентов длился около 50 минут. В первую очередь они говорили о якобы "наращивании российской военной мощи" на востоке Украины, которое в Киеве вызывает особое беспокойство. В свою очередь лидер США заверил в поддержке проводимых на Украине реформ.

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