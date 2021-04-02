Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Пресс-секретарь Зеленского назвала сказочным его первый разговор с Байденом

Президент Украины заявил, что серьёзно настроен реформировать страну.

2 апреля 2021, 15:54
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/tarifi-na-teplo-j-garyachu-vodu-na-miscyah-ne-mayut-pidvishu-66245" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт президента Украины</a></p>

Фото © Официальный сайт президента Украины

Пресс-секретарь лидера Незалежной Юлия Мендель прокомментировала в "Твиттере" первый телефонный разговор американского и украинского лидеров — Джо Байдена и Владимира Зеленского. По её словам, общение президентов было "сказочным".

В свою очередь Зеленский, говоря о телефонном разговоре со своим американским коллегой Джо Байденом, заявил, что Киев и Вашингтон "стоят плечом к плечу" для защиты своих демократий.

"Украина ценит поддержку США на разных уровнях. Мы стоим плечом к плечу, когда речь идёт о сохранении наших демократий. Я серьёзно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира", — отметил Зеленский, подчеркнув, что американское партнёрство "имеет решающее значение" для граждан Незалежной.

Пушков посоветовал Украине не особо полагаться на США в случае войны с Россией

Пушков посоветовал Украине не особо полагаться на США в случае войны с Россией

Как уже сообщал Лайф, телефонный разговор президентов длился около 50 минут. В первую очередь они говорили о якобы "наращивании российской военной мощи" на востоке Украины, которое в Киеве вызывает особое беспокойство. В свою очередь лидер США заверил в поддержке проводимых на Украине реформ.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1