Беседовали около 50 минут: Байден провёл первый телефонный разговор с Зеленским

Президент США Джо Байден в пятницу, 2 апреля, впервые созвонился по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, президенты в первую очередь говорили о якобы "наращивании российской военной мощи" на востоке Украины, которое в Киеве вызывает особое беспокойство. В свою очередь, лидер США заверил в поддержке проводимых на Украине реформ.

"По словам президента США, у него есть полная информация о том, что происходит на Украине и вокруг неё. Он заверил, что США не оставят Украину без поддержки. Это был хороший разговор. Он продолжался около 50 минут", — сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Также уточняется, что украинские официальные лица "настаивали на телефонном разговоре между Зеленским и Байденом в течение нескольких недель".

Как сообщал Лайф, ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев собирается усилить военное присутствие в Донбассе и на Крымском направлении. По его словам, это ответные меры на действия России, которая якобы увеличивает количество военных у границы с Украиной. В Кремле назвали пугающей ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.

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