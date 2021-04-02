В Белоруссии Тихановскую включили в список причастных к терроризму
Ранее на экс-кандидата в президенты республики завели уголовное дело за подготовку к теракту.
Светлана Тихановская. Фото © ТАСС / Imago images / Scanpix
Комитет госбезопасности Белоруссии расширил перечень физических лиц и организаций, которые причастны к террористической деятельности. Теперь в него включены оппозиционные лидеры страны Светлана Тихановская и Павел Латушко. Об этом говорится на сайте комитета.
Отмечается, что такое решение было принято в связи с расследованием уголовного дела в отношении участников инициативы BYPOL "по факту организации 25 марта актов терроризма в городах Борисове и Минске, совершённых Вячеславом Малейчуком". В качестве обвиняемых привлечены 18 человек, все фигуранты объявлены в международный розыск.
Кроме того, подготовлены документы об экстрадиции Тихановской, которая сейчас находится в Литве, и Латушко (сейчас пребывает в Польше).
Ранее Лайф рассказывал, что в Белоруссии хотят признать иностранной экстремистской организацией телеграм-канал NEXTA. На этом ресурсе не раз размещались призывы к протестам, блокировке дорог и забастовкам.
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