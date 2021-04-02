Депутат Госдумы пригрозил Дане Милохину прокуратурой за езду без прав

Заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов призвал провести проверку ролика, на котором блогер Даня Милохин управляет автомобилем без прав. Как пояснил парламентарий в беседе с Лайфом, прокуратура должна разобраться не только в обстоятельствах появления видео, но и оценить полноту действий сотрудников полиции в отношении нарушителя, проверить, ловили ли его раньше за рулём без водительского удостоверения и чем это для него заканчивалось.