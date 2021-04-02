Депутат Госдумы пригрозил Дане Милохину прокуратурой за езду без прав
По мнению Александра Старовойтова, блогерам – нарушителям ПДД не должно всё сходить с рук.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ / Коробейников Дмитрий
Заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов призвал провести проверку ролика, на котором блогер Даня Милохин управляет автомобилем без прав. Как пояснил парламентарий в беседе с Лайфом, прокуратура должна разобраться не только в обстоятельствах появления видео, но и оценить полноту действий сотрудников полиции в отношении нарушителя, проверить, ловили ли его раньше за рулём без водительского удостоверения и чем это для него заканчивалось.
"Мне не спится": Тиктокер Даня Милохин показал видео, как ездит на "майбахе" за 11 миллионов без прав
"Я считаю, что если у ГИБДД есть статистика о том, что достаточно часто происходит такое явление, как нахождение за рулём лиц, не имеющих право управления транспортным средством, то необходимо, конечно же, ужесточать наказание", — полагает собеседник Лайфа.
Старовойтов пообещал внимательно изучить все детали и, если это будет целесообразно, подать заявление в прокуратуру.
А 1 апреля в центре Москвы произошло ещё одно блогерское ДТП: синий автомобиль марки "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки. Виновником аварии стал пранкер Эдвард Бил. В результате пострадала водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении Била возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. Пранкер дал первые показания: якобы его Audi подрезал автомобиль Mitsubishi, у него сработал инстинкт самосохранения и он автоматически дёрнул руль.
Выбор редакции
Адвокат семьи пострадавшей в аварии с блогером Эдвардом Билом отказался от участия в деле
Гнал от МКАД до центра: за 20 минут до ДТП Эдвард Бил летел по Кутузовскому проспекту со скоростью 146 км/ч
СК начал проверку после публикации Лайфа о принудительной госпитализации пожилой владелицы квартиры на Арбате в психушку
Патенты на работу для мигрантов в Москве станут электронными
Адвокат доцента-расчленителя Соколова взялся за дело нефролога-убийцы
Комментариев: 0