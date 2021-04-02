Житель Киева расстрелял охранника магазина за замечание об отсутствии маски
Пострадавший отделался травмами головы и туловища.
Фото © Pixabay
В Киеве мужчина два раза выстрелил в охранника магазина, который сделал ему замечание об отсутствии маски. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Инцидент произошёл в помещении магазина, который расположен в ТРЦ на проспекте Победы. Мужчина зашёл в магазин без средства защиты дыхательных путей, за что получил замечание. Однако злоумышленника это только разозлило. Он достал предмет, похожий на пистолет, и два раза выстрелил в охранника. Тот получил травмы в области головы и туловища.
Нарушителя правопорядка задержали на месте. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Состояние пострадавшего не уточняется.
Ранее Лайф рассказывал, что вице-премьера Крыма оштрафовали за отказ надеть маску в самолёте. Евгений Кабанов извинился за случившееся, пообещав оплатить взыскание.
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