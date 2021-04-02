Житель Киева расстрелял охранника магазина за замечание об отсутствии маски

В Киеве мужчина два раза выстрелил в охранника магазина, который сделал ему замечание об отсутствии маски. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры .

Инцидент произошёл в помещении магазина, который расположен в ТРЦ на проспекте Победы. Мужчина зашёл в магазин без средства защиты дыхательных путей, за что получил замечание. Однако злоумышленника это только разозлило. Он достал предмет, похожий на пистолет, и два раза выстрелил в охранника. Тот получил травмы в области головы и туловища.