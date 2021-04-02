Бабушка из Воронежской области кормила коров коноплёй и нарвалась на уголовное дело

Правоохранители проверяют пенсионерку, кормившую коров коноплёй. Видео © Telegram-канал Mash

Правоохранители проверяют 71-летнюю пенсионерку Любовь Потапову из села Елань-Коленовского Новохопёрского района Воронежской области, у которой нашли спрятанную в сарае коноплю. По словам женщины, растением она кормила коров. Об этом сообщает Mash.

По словам женщины, её сын купил тёлку за 80 тысяч рублей, но та перестала подпускать к себе кого-то, когда отелилась, и её были вынуждены зарезать. Тогда Потапова вспомнила о методе, о котором рассказывала ещё её бабушка.

"Ещё бабушка моя говорила, что вот эта травка — заваришь её, и они спокойно спят. Я когда летом пасла скотину в поле, вырвала её с корнем и бросила в сарайчик", — сказала пенсионерка.

Затем к ней приехали полицейские, сообщив, что в соседнем селе кто-то украл аккумуляторы — и необходимо провести обыск. В доме они ничего не нашли, а когда заглянули в сарай, увидели коноплю общим весом 4,7 килограмма. Теперь в отношении женщины возбуждено уголовное дело по 228-й статье УК РФ.

"Они спросили, а почему вы с корнями-то, я начала их ломать, а они плохо ломаются, ну я и связала их пучком", — добавила Потапова.

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