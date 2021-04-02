В Ханты-Мансийске сотрудника ДК заподозрили в сексуальном насилии над четырьмя малолетними детьми
Предположительно, он домогался внучек сожительницы.
Подозреваемый Леонид Н. Фото © Соцсети
Сотрудник дома культуры "Кредо" в Ханты-Мансийске Леонид Н. подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении четырёх малолетних детей. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.
Так, одной из пострадавших оказалась четырёхлетняя внучка сожительницы мужчины. В один момент она сказала родителям, что боится и не хочет ехать к бабушке, а после этого призналась, почему именно. Со слов девочки, всё началось с осени прошлого года. Когда она приезжала в гости, 54-летний мужчина приставал к ней и пытался склонить к сексуальному акту. Медицинская экспертиза показала, что самого акта совершено не было, но девочка очень напугана.
То же самое происходило и по отношению к двоюродной сестре девочки ещё несколько лет назад, признаться взрослым пострадавшая боялась.
Правоохранители провели обыски по месту работы Леонида, где он был звукооператором, а также опросили коллег. Стражи порядка установили факт домогательств со стороны педофила непосредственно на рабочем месте. В отношении него возбуждено четыре уголовных дела.
Ранее Лайф рассказывал, что в Якутии руководителя школьного кружка обвинили в растлении учениц.
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