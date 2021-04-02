В Ханты-Мансийске сотрудника ДК заподозрили в сексуальном насилии над четырьмя малолетними детьми

Так, одной из пострадавших оказалась четырёхлетняя внучка сожительницы мужчины. В один момент она сказала родителям, что боится и не хочет ехать к бабушке, а после этого призналась, почему именно. Со слов девочки, всё началось с осени прошлого года. Когда она приезжала в гости, 54-летний мужчина приставал к ней и пытался склонить к сексуальному акту. Медицинская экспертиза показала, что самого акта совершено не было, но девочка очень напугана.