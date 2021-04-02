СК начал проверку после публикации Лайфа о принудительной госпитализации пожилой владелицы квартиры на Арбате в психушку

Как ранее писал Лайф, друзья 82-летней столичной пенсионерки Любови Арбузовой забили тревогу, когда та внезапно исчезла. Так, спустя полтора месяца женщину удалось отыскать в подмосковной психиатрической больнице, куда, по словам бабушки, её поместили обманным путём и против собственной воли. Историей заинтересовались следователи. По факту принудительной госпитализации пожилой владелицы дорогостоящей квартиры на Арбате они инициировали проверку, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Москве. Лайф побеседовал с дочерью подруги Любови Васильевны — Алевтиной.

По предварительным данным, 82-летняя москвичка была помещена в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. С пожилой женщиной заключили договор пожизненного содержания с иждивением, согласно которому она передала квартиру в собственность своей родственнице.

"По данному факту Пресненским межрайонным следственным отделом по Центральному административному округу города Москвы организована доследственная проверка", — сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, во время опроса пенсионерка рассказала следователям, что её госпитализация была незаконной, а также выразила опасение, что помещение в психбольницу было совершено с целью мошенничества с дорогостоящей квартирой.

Как стало известно, в настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, в частности, устанавливается подлинность медицинских документов, на основании которых женщину госпитализировали. Также будет изучен заключённый договор о прописке в квартиру внучатой племянницы Любови Арбузовой — 38-летней Анны Александрэ. По результатам проверки будет принято решение, уточнили в ведомстве.

"Кто-то увидел публикацию Лайфа, и уже на следующий день нам позвонили из Следственного комитета. Наша цель — расторгнуть договор с этой Анной и вернуть квартиру Любови Васильевне. Но тут Аня сделала ответный ход и подала иск в Пресненский суд о признании пенсионерки недееспособной", — рассказала Лайфу Алевтина, дочь подруги пожилой москвички — Натальи Гараниной.

По словам Алевтины, Анна в своём заявлении в суд указала, что Любовь Васильевна находится у неё на полном иждивении. То есть помимо квартплаты женщина якобы оплачивает старушке питание, а ещё обувает и одевает её на свои деньги.

Как ранее писал Лайф, в настоящее время пенсионерка временно живёт у своей верной подруги Натальи. В то же время в квартире, где Любовь Васильевна провела треть своей жизни, идёт ремонт, на который она не давала согласия. При этом адвокат пострадавшей пенсионерки Артём Хасанов заявил, что его клиентка никогда не имела психических заболеваний и на учёте у врача-психиатра не состояла.

А недавно Лайф сообщал, что бывшая девушка умершего солиста "Иванушек" попала в психушку. Экс-избранница певца отправилась на лечение уже не в первый раз.

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