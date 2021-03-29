Совесть против 100 млн: как пожилая владелица дорогой квартиры на Арбате внезапно оказалась в психбольнице

Друзья 82-летней столичной пенсионерки Любови Арбузовой забили тревогу, когда она внезапно исчезла и перестала отвечать на звонки. Отыскать её удалось спустя полтора месяца в подмосковной психиатрической больнице. По словам Любови Васильевны, туда её привезли обманным путём и против её воли. Пенсионерка считает, что таким образом её внучатая племянница пытается присвоить себе её четырёхкомнатную квартиру на Арбате рыночной стоимостью около 100 миллионов рублей. Лайф узнал подробности современной сказки о лисичке и лубяной избушке.

82-летняя москвичка Любовь Арбузова и не представляла, в какой кошмар превратится её жизнь на склоне лет. Вдова члена Союза художников СССР вот уже 33 года жила одна в самом центре Москвы. Это шестиэтажный малоквартирный доходный дом 1913 года в Кривоарбатском переулке — в двух минутах от пешеходной зоны Старого Арбата. Своих детей у пожилой женщины не было, и пенсионерка прописала к себе в квартиру единственную родственницу — внучатую племянницу. С тех пор спокойной старости Любови Арбузовой пришёл конец.

Женщины подписали договор о том, что 38-летняя Анна Андреевна (по фамилии французского супруга Александрэ) будет ухаживать за пожилой родственницей до самого последнего момента. Стараний племянницы хватило всего лишь на год. Но и за этот короткий срок пенсионерке приходилось три раза вызывать волонтёров, чтобы ей приносили продукты.

— Ей нужная четырёхкомнатная квартира — я её пожалела и прописала, а она стала наглеть, — рассказала Любовь Арбузова. — Она хотела оформить меня в дом престарелых, чтобы ей досталась квартира.

Но всё сложилось ещё хуже. Один из друзей племянницы предложил пожилой женщине отдохнуть бесплатно в доме отдыха. Пенсионерка с радостью согласилась.

Путешествие Любови Арбузовой закончилось возле дверей психиатрической больницы номер 14, расположенной в посёлке Раменский Московской области.

— Не дай бог кому-то туда попасть. Мы там были отрезаны от мира. Отобрали телефоны, не было бумаги что-то написать, — вспоминает пенсионерка. — Я была там словно подопытный кролик. Нас привязывали специальными ремнями — кушаками от старых халатов — к диванам, а ночью завязывали простынёй узлом под горло, затем ставили в мешок, снова связывали, а потом бросали в койку, как насекомых.

Москва, Кривоарбатский переулок, 19

Исчезновение пожилой женщины вскоре заметила её давняя подруга Наталья Гаранина после того, как пенсионерка перестала отвечать на телефонные звонки. За помощью она обратилась к депутату Мосгордумы Сергею Митрохину, который нашёл и вызволил Любовь Арбузову из ада больницы для душевнобольных.

Сотрудники медицинского учреждения уверяют, что пенсионерка подписала согласие на то, чтобы лечь в психиатрическую больницу. Но Любовь Васильевна настаивает, что никаких документов она не подписывала и подпись о согласии подделана.

— Мы с семьёй решили: Любовь нужно отвезти ко мне, чтобы ей было спокойно, — говорит подруга Наталья Гаранина.

Сейчас пенсионерка временно живёт у своей верной подруги. А в квартире, где Любовь Васильевна прожила треть жизни, идёт ремонт, на который она не давала согласия.

— Мы приехали всей делегацией, племянница говорит: "Никого не пущу — я хозяйка", — рассказывает Любовь Арбузова. — Такая негодяйка! Я её пожалела, а она устроила мне предательство. Конечно, я хочу, чтобы её выгнали.

Адвокат пострадавшей пенсионерки Артём Хасанов уточнил, что его клиентка, по её словам, никогда не имела психических заболеваний и на учёте у врача-психиатра не состояла. Проводятся проверки, почему пожилая москвичка оказалась в больнице для душевнобольных.

Поговорить с племянницей Арбузовой, которая сейчас живёт в квартире пенсионерки, журналистам Лайфа не удалось. Входную дверь никто не открывает, а телефон молчит уже несколько дней.

По словам адвоката, эксперта в области права Андрея Мишонова, охота за крупным наследством — таким, как московские квартиры, расположенные в центре, — это не редкость.

— Здесь нужно тщательно разбираться. Может быть, внучатая племянница действительно добросовестно ухаживала за бабушкой. Но всё это ей придётся подтверждать. Оснований много, чтобы поставить под сомнение легитимность договора ренты, — говорит адвокат Андрей Мишонов. — В судах они часто расторгаются. Здесь может появиться и уголовное дело, если будет установлен факт мошеннических действий. Если подтвердится, что бабушка не стояла на учёте и госпитализирована была против своей воли, всё это будет не в пользу плательщика ренты.

Пожилые подруги теперь всё время вместе.

— Ты не волнуйся, я думаю, всё будет нормально, — держа за руку, успокаивает подругу Наталья.

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