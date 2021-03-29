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Совесть против 100 млн: как пожилая владелица дорогой квартиры на Арбате внезапно оказалась в психбольнице

29 марта 2021, 21:40

Фото © Shutterstock

<p>Фото © Shutterstock</p>

Друзья 82-летней столичной пенсионерки Любови Арбузовой забили тревогу, когда она внезапно исчезла и перестала отвечать на звонки. Отыскать её удалось спустя полтора месяца в подмосковной психиатрической больнице. По словам Любови Васильевны, туда её привезли обманным путём и против её воли. Пенсионерка считает, что таким образом её внучатая племянница пытается присвоить себе её четырёхкомнатную квартиру на Арбате рыночной стоимостью около 100 миллионов рублей. Лайф узнал подробности современной сказки о лисичке и лубяной избушке.

82-летняя москвичка Любовь Арбузова и не представляла, в какой кошмар превратится её жизнь на склоне лет. Вдова члена Союза художников СССР вот уже 33 года жила одна в самом центре Москвы. Это шестиэтажный малоквартирный доходный дом 1913 года в Кривоарбатском переулке — в двух минутах от пешеходной зоны Старого Арбата. Своих детей у пожилой женщины не было, и пенсионерка прописала к себе в квартиру единственную родственницу — внучатую племянницу. С тех пор спокойной старости Любови Арбузовой пришёл конец.

Женщины подписали договор о том, что 38-летняя Анна Андреевна (по фамилии французского супруга Александрэ) будет ухаживать за пожилой родственницей до самого последнего момента. Стараний племянницы хватило всего лишь на год. Но и за этот короткий срок пенсионерке приходилось три раза вызывать волонтёров, чтобы ей приносили продукты.

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Ей нужная четырёхкомнатная квартира — я её пожалела и прописала, а она стала наглеть, — рассказала Любовь Арбузова. — Она хотела оформить меня в дом престарелых, чтобы ей досталась квартира.

Но всё сложилось ещё хуже. Один из друзей племянницы предложил пожилой женщине отдохнуть бесплатно в доме отдыха. Пенсионерка с радостью согласилась.

Путешествие Любови Арбузовой закончилось возле дверей психиатрической больницы номер 14, расположенной в посёлке Раменский Московской области.

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Не дай бог кому-то туда попасть. Мы там были отрезаны от мира. Отобрали телефоны, не было бумаги что-то написать, — вспоминает пенсионерка. — Я была там словно подопытный кролик. Нас привязывали специальными ремнями — кушаками от старых халатов — к диванам, а ночью завязывали простынёй узлом под горло, затем ставили в мешок, снова связывали, а потом бросали в койку, как насекомых.

Москва, Кривоарбатский переулок, 19

Исчезновение пожилой женщины вскоре заметила её давняя подруга Наталья Гаранина после того, как пенсионерка перестала отвечать на телефонные звонки. За помощью она обратилась к депутату Мосгордумы Сергею Митрохину, который нашёл и вызволил Любовь Арбузову из ада больницы для душевнобольных.

Сотрудники медицинского учреждения уверяют, что пенсионерка подписала согласие на то, чтобы лечь в психиатрическую больницу. Но Любовь Васильевна настаивает, что никаких документов она не подписывала и подпись о согласии подделана.

Мы с семьёй решили: Любовь нужно отвезти ко мне, чтобы ей было спокойно, — говорит подруга Наталья Гаранина.

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Сейчас пенсионерка временно живёт у своей верной подруги. А в квартире, где Любовь Васильевна прожила треть жизни, идёт ремонт, на который она не давала согласия.

Мы приехали всей делегацией, племянница говорит: "Никого не пущу — я хозяйка", — рассказывает Любовь Арбузова. — Такая негодяйка! Я её пожалела, а она устроила мне предательство. Конечно, я хочу, чтобы её выгнали.

Адвокат пострадавшей пенсионерки Артём Хасанов уточнил, что его клиентка, по её словам, никогда не имела психических заболеваний и на учёте у врача-психиатра не состояла. Проводятся проверки, почему пожилая москвичка оказалась в больнице для душевнобольных.

Поговорить с племянницей Арбузовой, которая сейчас живёт в квартире пенсионерки, журналистам Лайфа не удалось. Входную дверь никто не открывает, а телефон молчит уже несколько дней.

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По словам адвоката, эксперта в области права Андрея Мишонова, охота за крупным наследством — таким, как московские квартиры, расположенные в центре, — это не редкость.

Здесь нужно тщательно разбираться. Может быть, внучатая племянница действительно добросовестно ухаживала за бабушкой. Но всё это ей придётся подтверждать. Оснований много, чтобы поставить под сомнение легитимность договора ренты, — говорит адвокат Андрей Мишонов. — В судах они часто расторгаются. Здесь может появиться и уголовное дело, если будет установлен факт мошеннических действий. Если подтвердится, что бабушка не стояла на учёте и госпитализирована была против своей воли, всё это будет не в пользу плательщика ренты.

Пожилые подруги теперь всё время вместе.

Ты не волнуйся, я думаю, всё будет нормально, — держа за руку, успокаивает подругу Наталья.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова
Татьяна Терехова
Татьяна Терехова
Гареева Райля
Гареева Райля
Годуненко Ольга
Годуненко Ольга

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