Адвокат семьи пострадавшей в аварии с блогером Эдвардом Билом отказался от участия в деле

Адвокат Виталий Бородин, который должен был представлять интересы семьи пострадавшей в резонансном ДТП с участием блогера Эдварда Била женщины-водителя, заявил Лайфу, что решил не участвовать в этом деле.

"У нас произошла такая ситуация, что мы не сошлись в некоторых моментах с потерпевшей стороной, поэтому решил, что не буду вступать в данный процесс", — сказал юрист.

Однако Бородин не стал уточнять, по каким именно вопросам не удалось достичь согласия. Адвокат отметил, что спрашивать, почему семья отказалась от помощи Била, нужно непосредственно у мужа пострадавшей.

Теперь интересы родственников потерпевшей будет представлять адвокат Андрей Князев. В беседе с Лайфом он отметил, что пока не в курсе, какое обвинение предъявлено Билу. Он также подчеркнул, что блогер не принёс лично извинения, хотя у него была такая возможность.

"Мы понимаем, что он не раскаивается, единственная фраза, которая от него была: "Сколько вам нужно денег?" Это не искренне. <> Он относился к этой ситуации очень халатно, он понимал и должен был осознавать, что, двигаясь на такой скорости, в такой манере вождения, какие последствия могут наступить", — указал юрист.

Князев также сообщил, что пострадавшая находится в тяжёлом состоянии.

Авторы