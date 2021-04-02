Адвокат семьи пострадавшей в аварии с блогером Эдвардом Билом отказался от участия в деле
По словам юриста, с потерпевшей стороной они не сошлись в некоторых моментах.
Виталий Бородин. Фото © Территория Самара
Адвокат Виталий Бородин, который должен был представлять интересы семьи пострадавшей в резонансном ДТП с участием блогера Эдварда Била женщины-водителя, заявил Лайфу, что решил не участвовать в этом деле.
"У нас произошла такая ситуация, что мы не сошлись в некоторых моментах с потерпевшей стороной, поэтому решил, что не буду вступать в данный процесс", — сказал юрист.
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Однако Бородин не стал уточнять, по каким именно вопросам не удалось достичь согласия. Адвокат отметил, что спрашивать, почему семья отказалась от помощи Била, нужно непосредственно у мужа пострадавшей.
Теперь интересы родственников потерпевшей будет представлять адвокат Андрей Князев. В беседе с Лайфом он отметил, что пока не в курсе, какое обвинение предъявлено Билу. Он также подчеркнул, что блогер не принёс лично извинения, хотя у него была такая возможность.
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"Мы понимаем, что он не раскаивается, единственная фраза, которая от него была: "Сколько вам нужно денег?" Это не искренне. <> Он относился к этой ситуации очень халатно, он понимал и должен был осознавать, что, двигаясь на такой скорости, в такой манере вождения, какие последствия могут наступить", — указал юрист.
Князев также сообщил, что пострадавшая находится в тяжёлом состоянии.
Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль марки "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. По информации Лайфа, виновником аварии мог быть блогер Эдвард Бил. По крайней мере, именно он находился за рулём "ауди". В результате пострадали две женщины. В отношении Била возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. Пранкер был задержан на 48 часов.
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