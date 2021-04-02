Голикова спрогнозировала вероятный рост заболеваемости ковидом в России в ближайшие недели

В России в апреле – мае может произойти рост заболеваемости CoViD-19. Об этом по итогам заседания проектного комитета по нацпроектам "Здравоохранение" и "Демография" сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"С учётом того что ковид, по заключению специалистов, также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией, и здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом", — указала вице-премьер.

Голикова отметила, что в России в марте смертность снизилась на 14% в сравнении с показателями января. Первый месяц весны сравнивают с первым месяцем года, так как в феврале заметно меньше дней — 28 против 31.

"Отрадно отметить, что мы имеем тренд по снижению смертности, хотя, по нашему мнению, мы можем предпринять все усилия для того, чтобы он продолжился", — заявила Голикова.

Напомним, за прошедшие сутки в России выявили менее девяти тысяч новых случаев коронавируса.

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