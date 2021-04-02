ФБР объявило в розыск россиянина Коршунова

ФБР объявило в розыск топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, задержанного в Италии в 2019 году по запросу США, но выданного в итоге России. Отмечается, что такое решение было принято из-за возможного его участия в сговоре с целью кражи торговых секретов. Об этом сообщается в "Твиттере" офиса бюро в Цинциннати.

Утверждается, что в период с 2013 по 2018 год Коршунов вступил в сговор и пытался украсть коммерческую тайну у американской авиационной компании. Он нанял инженеров, работающих в этой организации, для проведения консультаций по перепроектированию российского авиадвигателя ПД-14.

Напомним, Александр Коршунов был задержан в Неаполе по подозрению в попытке кражи торговой тайны американской компании GE Aviation. В Штатах ему грозило до десяти лет тюрьмы.

Авторы