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ФБР объявило в розыск россиянина Коршунова

Утверждается, что он пытался украсть коммерческую тайну у американской авиационной компании.

2 апреля 2021, 16:26
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=124660624269980&set=ecnf.100001781288055" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александр Коршунов</a></p>

Фото © Facebook / Александр Коршунов

ФБР объявило в розыск топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, задержанного в Италии в 2019 году по запросу США, но выданного в итоге России. Отмечается, что такое решение было принято из-за возможного его участия в сговоре с целью кражи торговых секретов. Об этом сообщается в "Твиттере" офиса бюро в Цинциннати.

Утверждается, что в период с 2013 по 2018 год Коршунов вступил в сговор и пытался украсть коммерческую тайну у американской авиационной компании. Он нанял инженеров, работающих в этой организации, для проведения консультаций по перепроектированию российского авиадвигателя ПД-14.

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Напомним, Александр Коршунов был задержан в Неаполе по подозрению в попытке кражи торговой тайны американской компании GE Aviation. В Штатах ему грозило до десяти лет тюрьмы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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