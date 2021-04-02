ФБР объявило в розыск россиянина Коршунова
Утверждается, что он пытался украсть коммерческую тайну у американской авиационной компании.
Фото © Facebook / Александр Коршунов
ФБР объявило в розыск топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, задержанного в Италии в 2019 году по запросу США, но выданного в итоге России. Отмечается, что такое решение было принято из-за возможного его участия в сговоре с целью кражи торговых секретов. Об этом сообщается в "Твиттере" офиса бюро в Цинциннати.
Утверждается, что в период с 2013 по 2018 год Коршунов вступил в сговор и пытался украсть коммерческую тайну у американской авиационной компании. Он нанял инженеров, работающих в этой организации, для проведения консультаций по перепроектированию российского авиадвигателя ПД-14.
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Напомним, Александр Коршунов был задержан в Неаполе по подозрению в попытке кражи торговой тайны американской компании GE Aviation. В Штатах ему грозило до десяти лет тюрьмы.
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