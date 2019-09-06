Задержанному по запросу США российскому менеджеру грозит до 10 лет тюрьмы

Задержанному в Италии по запросу США топ-менеджеру Объединённой двигателестроительной корпорации Александру Коршунову грозит до десяти лет тюрьмы. Его обвиняют в попытке похищения коммерческой тайны американской авиастроительной компании. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Вместе с ним задержан гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки. Прежде он работал в GE Aviation. Это одна из передовых мировых авиастроительных компаний. Затем Бьянка перешёл в корпорацию Aernova, которая впоследствии оказывала консалтинговые услуги одной из "дочек" Объединённой двигателестроительной корпорации.

— В обвинительном заключении предполагается, что в 2013–2018 годах Бьянки от имени Коршунова нанимал нынешних и бывших работников итальянского подразделения GE Aviation для консалтинговой работы на Бьянки и Коршунова. Работа касалась вспомогательной коробки приводов двигателей, — цитирует РИА "Новости" Минюст США.

По данным американских прокуроров, информация, полученная в результате работы, в том числе коммерческие секреты GE Aviation, использовалась для написания технических отчётов и становилась, исходя из условий договора, интеллектуальной собственностью Минпромторга РФ.

Обвинение утверждает, что Коршунов якобы платил за обсуждение отчётов работникам корпорации, сливающим ему информацию. Встречался он с ними, по данным следствия, в Ле-Бурже во Франции и в итальянском Милане.

В данный момент российская сторона оказывает необходимую юридическую поддержку россиянину.

Ранее СМИ сообщали, что "Ростех", в который входит Объединённая двигателестроительная корпорация, отрицает вину Коршунова. В МИД РФ задержание менеджера назвали примером недобросовестной конкуренции.