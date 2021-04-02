Рэмбо с хвостом и лапами: бездомный котёнок вступил в драку с семью собаками и выжил — видео

Рэмбо с хвостом и лапами: котёнок вступил в драку с семью собаками и выжил. Видео © Соцсети

В Пермском крае собаки чуть не разорвали бездомного котёнка, но пушистому, который выступил против целой стаи, удалось выстоять. Неравный бой попал на камеры наружного наблюдения.

На кадрах видно, что котёнок сначала сидит на сухом тротуаре, а после того, как его замечает собака, прячется под рядом стоящую машину. Однако вскоре количество противников смелого хвостатого увеличивается до семи. Они окружают жертву, и в определённый момент котёнок решается перебежать в более безопасное место, но не успевает и попадает прямо в пасть одного из обидчиков.

Малышу удаётся вырваться из ловушки, и он запрыгивает на лавочку, где продолжает шипеть на собак. В этот момент в драку решил вмешаться кто-то из жителей дома, начав бросать в свору псов разные предметы. В результате собаки разбежались, а котёнок остался сидеть на лавочке, ставшей для него спасительным местом.

Ранее Лайф рассказывал, что кошка принесла в госпиталь больного котёнка, надеясь на помощь. Любая хорошая мать беспокоится о своих детях, даже если у неё лапы и хвост.

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