Рогозин раскрыл одну из главных угроз национальной безопасности России
Этот фактор также негативно влияет на информационную неприкосновенность госкорпорации.
Дмитрий Рогозин. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Зависимость от импортного программного обеспечения является одной из главных угроз национальной безопасности России. Об этом, выступая на совещании по вопросам импортонезависимости в сфере информационно-коммуникационных технологий, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Зависимость от импортных поставок софта является одним из факторов, негативно влияющих не только на информационную безопасность госкорпорации "Роскосмос", но и в целом угрожает национальной безопасности России", — указал гендиректор госкорпорации.
В самом "Роскосмосе" отметили, что была разработана "комплексная дорожная карта по импортонезависимости в области информационно-коммуникационных технологий".
Ранее Лайф писал, что глава Генштаба Украины Руслан Хомчак оценил угрозу войны с Россией. По его мнению, такая вероятность существует.
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