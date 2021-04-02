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Рогозин раскрыл одну из главных угроз национальной безопасности России

Этот фактор также негативно влияет на информационную неприкосновенность госкорпорации.

2 апреля 2021, 16:46

Дмитрий Рогозин. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Зависимость от импортного программного обеспечения является одной из главных угроз национальной безопасности России. Об этом, выступая на совещании по вопросам импортонезависимости в сфере информационно-коммуникационных технологий, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Зависимость от импортных поставок софта является одним из факторов, негативно влияющих не только на информационную безопасность госкорпорации "Роскосмос", но и в целом угрожает национальной безопасности России", — указал гендиректор госкорпорации.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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