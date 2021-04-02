"Он не лох": Захарова призналась в чувстве гордости за Зеленского из-за новых санкций

"Спросите, какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко. Испытываю чувство гордости за Зеленского — больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики", — написала дипломат на своей странице в "Фейсбуке".