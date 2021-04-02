"Он не лох": Захарова призналась в чувстве гордости за Зеленского из-за новых санкций
Дипломат пошутила на тему "контрабанды", которой занималось Россотрудничество в Незалежной.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о новых украинских санкциях против Россотрудничества, заявила, что испытывает чувство гордости за президента соседней страны Владимира Зеленского.
"Спросите, какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко. Испытываю чувство гордости за Зеленского — больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики", — написала дипломат на своей странице в "Фейсбуке".
Ранее стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против 11 российских компаний. По имеющейся информации, под ограничительные меры попал, в частности, Российский центр науки и культуры в Киеве (филиал Россотрудничества).
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