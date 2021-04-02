Совбез Украины ввёл санкции против киевского филиала Россотрудничества и 10 российских компаний
Ограничения влекут за собой запрет на осуществление деятельности.
Фото © Facebook / ukrrsgov
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл ограничительные меры в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве (филиал Россотрудничества) и десяти компаний из РФ. Об этом сообщила "Украинская правда".
"Под санкции попало 11 российских компаний, в том числе Россотрудничество", — сказано в тексте, опубликованном на сайте издания.
Газета ссылается на источник в Совете национальной безопасности и обороны Украины. Ограничения влекут за собой запрет на деятельность компаний на территории Незалежной.
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