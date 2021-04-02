Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Совбез Украины ввёл санкции против киевского филиала Россотрудничества и 10 российских компаний

Ограничения влекут за собой запрет на осуществление деятельности.

2 апреля 2021, 18:06
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/ukrrsgov/photos/3498509680216309" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ukrrsgov</a></p>

Фото © Facebook / ukrrsgov

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл ограничительные меры в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве (филиал Россотрудничества) и десяти компаний из РФ. Об этом сообщила "Украинская правда".

"Под санкции попало 11 российских компаний, в том числе Россотрудничество", — сказано в тексте, опубликованном на сайте издания.

Газета ссылается на источник в Совете национальной безопасности и обороны Украины. Ограничения влекут за собой запрет на деятельность компаний на территории Незалежной.

"Отрицаем любые нарративы": МИД Украины обвинил Россию в посягательстве на наследие Тараса Шевченко

"Отрицаем любые нарративы": МИД Украины обвинил Россию в посягательстве на наследие Тараса Шевченко

Ранее во Франции санкции против России назвали исторической ошибкой Европы.

"Чёрная пятница" по-украински: СНБО ввёл персональные санкции против топ-10 контрабандистов

"Чёрная пятница" по-украински: СНБО ввёл персональные санкции против топ-10 контрабандистов

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Чёрная пятница" по-украински: СНБО ввёл персональные санкции против топ-10 контрабандистов

сегодня в 18:19

Во Франции назвали санкции против России исторической ошибкой Европы

вчера в 01:25

Подозреваемый в таране полицейских на КПП у Капитолия в Вашингтоне умер в больнице

сегодня в 18:34

На Садовом кольце в Москве автомобиль насмерть сбил пешехода — видео

сегодня в 19:07

ЦСКА разобрался со СКА в первой полуфинальной игре Кубка Гагарина

сегодня в 19:07

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1