Совбез Украины ввёл санкции против киевского филиала Россотрудничества и 10 российских компаний

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл ограничительные меры в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве (филиал Россотрудничества) и десяти компаний из РФ. Об этом сообщила "Украинская правда".

"Под санкции попало 11 российских компаний, в том числе Россотрудничество", — сказано в тексте, опубликованном на сайте издания.

Газета ссылается на источник в Совете национальной безопасности и обороны Украины. Ограничения влекут за собой запрет на деятельность компаний на территории Незалежной.

Ранее во Франции санкции против России назвали исторической ошибкой Европы.

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