Неизвестный протаранил авто на КПП у Капитолия в Вашингтоне, ранив полицейских — видео
Подозреваемый госпитализирован и находится под стражей.
Здания Капитолия США заблокировано из-за угрозы безопасности. Видео © Twitter / Leigh Ann Caldwell / Intel Point ALERTS / Saqib Ul Islam / Jacqui Heinrich
Правоохранители окружили и заблокировали здание Капитолия в Вашингтоне в связи с внешней угрозой безопасности. Об этом в "Твиттере" сообщила корреспондент NBC News Ли Анн Калдвелл.
Неизвестный мужчина на автомобиле протаранил машину с правоохранителями, ранены двое полицейских, они находятся в больнице. Очевидцы рассказали, что слышали звуки стрельбы. Полиция Капитолия сообщает, что подозреваемый взят под стражу, его тоже госпитализировали.
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки на брифинге заявила, что не в курсе происходящего.
Напомним, в январе сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов, в частности победу нынешнего главы государства Джо Байдена. В результате погибло пять человек.
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