Неизвестный протаранил авто на КПП у Капитолия в Вашингтоне, ранив полицейских — видео

Правоохранители окружили и заблокировали здание Капитолия в Вашингтоне в связи с внешней угрозой безопасности. Об этом в "Твиттере" сообщила корреспондент NBC News Ли Анн Калдвелл.

Неизвестный мужчина на автомобиле протаранил машину с правоохранителями, ранены двое полицейских, они находятся в больнице. Очевидцы рассказали, что слышали звуки стрельбы. Полиция Капитолия сообщает, что подозреваемый взят под стражу, его тоже госпитализировали.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки на брифинге заявила, что не в курсе происходящего.

Напомним, в январе сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов, в частности победу нынешнего главы государства Джо Байдена. В результате погибло пять человек.

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