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Uber присудили рекордный штраф за 14 отказов водителей везти слепую пассажирку с собакой-поводырём

В компании попытались оспорить решение, спихнув всю вину на самих таксистов.

2 апреля 2021, 17:18
<p>Фото © ТАСС /<a href="https://www.tassphoto.com/ru/asset/link/14/42851272/page/1/value/%2520Geisler-Fotop/isMultivalued/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>picture alliance </p>

Фото © ТАСС / picture alliance

Сервис по заказу такси Uber через суд обязали выплатить компенсацию размером свыше одного миллиона долларов слепой женщине из Калифорнии. Отмечается, что таксисты данной компании отказывались везти пассажирку аж 14 раз из-за того, что с ней была собака-поводырь.

По версии следствия, с 2018 года Лиза Ирвинг подвергалась оскорблениям со стороны водителей. Женщина пробовала обращаться в Uber с жалобами, но все попытки были тщетны. И тогда она решила проблему через суд.

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Uber в свою очередь заявил, что если таксисты являются самозанятыми, то компания не несёт ответственности за их действия. Однако в суде этот аргумент не приняли.

"Вне зависимости от того, является ли водитель сотрудником или самозанятым, на Uber распространяется действие (Закона об американцах-инвалидах. — Прим. Лайфа) ADA", — указали в американской арбитражной ассоциации.

Так, согласно этому закону сервисы такси обязаны предоставлять равный и справедливый доступ к своим услугам абсолютно всем, в том числе и людям с собаками-поводырями. В связи с этим суд принял решение взыскать с Uber "рекордные 1,1 миллиона долларов" в пользу женщины.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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