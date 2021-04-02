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Голикова предупредила о тенденции к снижению численности населения в России

Задача — переломить её, стабилизировав рождаемость и снизив смертность.

2 апреля 2021, 17:11
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В ближайшие несколько лет в России будет наблюдаться тенденция к снижению численности населения. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по нацпроектам "Здравоохранение" и "Демография".

"В силу объективных демографических трендов в ближайшие несколько лет население страны, к сожалению, будет иметь тенденцию к снижению. И наша задача — переломить эту тенденцию и обеспечить к 2030 году устойчивый рост численности населения за счёт стабилизации рождаемости и снижения смертности", — указала вице-премьер.

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При этом Голикова отметила, что для увеличения продолжительности жизни нужно обеспечить повышение доступности и качество медицинской помощи россиянам. Важную роль, по словам вице-премьера, также играет продвижение здорового образа жизни среди граждан.

А ранее россияне назвали самый удачный возраст для рождения первенца. Стоит отметить, что мнения мужчин и женщин на этот счёт разнятся.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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