Путин и Лукашенко обсудили возобновление полноформатного транспортного сообщения между РФ и Белоруссией

Особой темой в ходе разговора президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко стала возможность возобновления полноформатного транспортного сообщения между странами. Об этом сообщает БелТА.

"Особой и важной темой разговора стали шаги, которые предстоит сделать по возобновлению полноформатного транспортного сообщения между странами, особенно железнодорожного", — говорится в материале.

Минск надеется на скорую отмену ограничений по передвижению через белорусско-российскую границу и восстановление всех видов пассажирского сообщения.

Главы государств обсудили в ходе телефонного разговора торгово-экономическое сотрудничество, вакцинацию населения и производство вакцин — сферу, в которой партнёрство между странами особо продуктивное, а также внешние угрозы, звучащие со стороны Польши и США.

Президенты общались на протяжении получаса, а разговор, как отмечает агентство, получился не столько праздничным, сколько рабочим.

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