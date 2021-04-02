Путин и Лукашенко обсудили возобновление полноформатного транспортного сообщения между РФ и Белоруссией
Получасовой разговор глав государств получился скорее рабочим, а не праздничным.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
Особой темой в ходе разговора президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко стала возможность возобновления полноформатного транспортного сообщения между странами. Об этом сообщает БелТА.
"Особой и важной темой разговора стали шаги, которые предстоит сделать по возобновлению полноформатного транспортного сообщения между странами, особенно железнодорожного", — говорится в материале.
Минск надеется на скорую отмену ограничений по передвижению через белорусско-российскую границу и восстановление всех видов пассажирского сообщения.
Главы государств обсудили в ходе телефонного разговора торгово-экономическое сотрудничество, вакцинацию населения и производство вакцин — сферу, в которой партнёрство между странами особо продуктивное, а также внешние угрозы, звучащие со стороны Польши и США.
Президенты общались на протяжении получаса, а разговор, как отмечает агентство, получился не столько праздничным, сколько рабочим.
Лента новостей
Напомним, очная встреча глав государств прошла 22 февраля в Сочи. Переговоры продолжались около шести с половиной часов. Путин и Лукашенко обсуждали вопросы интеграции стран, финансовой поддержки, которую Россия оказывает экономике Белоруссии, а также наиболее важную на сегодняшний день тему — вакцинацию от коронавируса. Лукашенко назвал российскую вакцину "Спутник V" лучшей в мире, однако признался, что к осени в Белоруссии появится собственный препарат.
Выбор редакции
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Путину доложили о возможности к лету провакцинировать от коронавируса всех желающих россиян
В Киеве заявили о желании Байдена посетить Украину
"Я на низком старте": Барецкий подтвердил, что станет ведущим обновлённого "Дома-2"
Неизвестный протаранил авто на КПП у Капитолия в Вашингтоне, ранив полицейских — видео
Комментариев: 0