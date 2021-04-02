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Путин и Лукашенко обсудили возобновление полноформатного транспортного сообщения между РФ и Белоруссией

Получасовой разговор глав государств получился скорее рабочим, а не праздничным.

2 апреля 2021, 17:03
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Особой темой в ходе разговора президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко стала возможность возобновления полноформатного транспортного сообщения между странами. Об этом сообщает БелТА.

"Особой и важной темой разговора стали шаги, которые предстоит сделать по возобновлению полноформатного транспортного сообщения между странами, особенно железнодорожного", — говорится в материале.

Минск надеется на скорую отмену ограничений по передвижению через белорусско-российскую границу и восстановление всех видов пассажирского сообщения.

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Главы государств обсудили в ходе телефонного разговора торгово-экономическое сотрудничество, вакцинацию населения и производство вакцин — сферу, в которой партнёрство между странами особо продуктивное, а также внешние угрозы, звучащие со стороны Польши и США.

Президенты общались на протяжении получаса, а разговор, как отмечает агентство, получился не столько праздничным, сколько рабочим.

Напомним, очная встреча глав государств прошла 22 февраля в Сочи. Переговоры продолжались около шести с половиной часов. Путин и Лукашенко обсуждали вопросы интеграции стран, финансовой поддержки, которую Россия оказывает экономике Белоруссии, а также наиболее важную на сегодняшний день тему — вакцинацию от коронавируса. Лукашенко назвал российскую вакцину "Спутник V" лучшей в мире, однако признался, что к осени в Белоруссии появится собственный препарат.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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