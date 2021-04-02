"Способна дать отпор кому угодно": Зеленский оценил силу украинской армии
Однако Киев хочет решать конфликт в Донбассе дипломатическим путём при поддержке международных партнёров.
Владимир Зеленский — о ситуации в Донбассе. Видео © Телеграм-канал Офіс президента
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что армия страны способна дать отпор кому угодно, однако Киев нацелен на мирное урегулирование ситуации в Донбассе.
"Сохранение режима прекращения огня является залогом тяжёлых, но очень необходимых переговоров в "минском" и "нормандском форматах". Наша армия способна дать отпор кому угодно, и это усиливает наши позиции для урегулирования ситуации дипломатическим путём", — сказал Зеленский в видеообращении.
Он уточнил, что этот путь дипломатии Украина выбрала для реинтеграции "временно оккупированных территорий".
Глава государства указал, что в этом вопросе Киев поддерживают европейские партнёры и США. В частности, это он обсуждал в разговоре с американским лидером Джо Байденом.
"Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется наедине против агрессии России", — добавил Зеленский.
Напомним, Зеленский и Байден беседовали на протяжении 50 минут. Пресс-секретарь украинского президента назвала этот разговор сказочным.
Лента новостей
Uber присудили рекордный штраф за 14 отказов водителей везти слепую пассажирку с собакой-поводырём
сегодня в 17:18
Голикова предупредила о тенденции к снижению численности населения в России
сегодня в 17:11
Путин и Лукашенко обсудили возобновление полноформатного транспортного сообщения между РФ и Белоруссией
сегодня в 17:03
Выбор редакции
В Киеве заявили о желании Байдена посетить Украину
Пресс-секретарь Зеленского назвала сказочным его первый разговор с Байденом
Неизвестный протаранил авто на КПП у Капитолия в Вашингтоне, ранив полицейских — видео
Uber присудили рекордный штраф за 14 отказов водителей везти слепую пассажирку с собакой-поводырём
Голикова предупредила о тенденции к снижению численности населения в России
Комментариев: 0