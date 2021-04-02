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"Способна дать отпор кому угодно": Зеленский оценил силу украинской армии

Однако Киев хочет решать конфликт в Донбассе дипломатическим путём при поддержке международных партнёров.

2 апреля 2021, 17:26

Владимир Зеленский — о ситуации в Донбассе. Видео © Телеграм-канал Офіс президента

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что армия страны способна дать отпор кому угодно, однако Киев нацелен на мирное урегулирование ситуации в Донбассе.

"Сохранение режима прекращения огня является залогом тяжёлых, но очень необходимых переговоров в "минском" и "нормандском форматах". Наша армия способна дать отпор кому угодно, и это усиливает наши позиции для урегулирования ситуации дипломатическим путём", — сказал Зеленский в видеообращении.

Он уточнил, что этот путь дипломатии Украина выбрала для реинтеграции "временно оккупированных территорий".

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Глава государства указал, что в этом вопросе Киев поддерживают европейские партнёры и США. В частности, это он обсуждал в разговоре с американским лидером Джо Байденом.

"Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется наедине против агрессии России", — добавил Зеленский.

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Напомним, Зеленский и Байден беседовали на протяжении 50 минут. Пресс-секретарь украинского президента назвала этот разговор сказочным.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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