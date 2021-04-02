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В Киеве заявили о желании Байдена посетить Украину

Также там указали, что хозяин Белого дома "во всём поддерживает" Незалежную.

2 апреля 2021, 17:31
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/joebiden/photos/a.10150487089926104/10157407613901104/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joe Biden</a></p>

Фото © Facebook / Joe Biden

Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что хочет посетить Украину. Об этом рассказал глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

"Джо Байден добавил, что ждёт возможности снова посетить Украину, а также вспомнил своё выступление в украинском парламенте", — написал Ермак на своей странице в "Фейсбуке".

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Также он отметил, что американский президент "поддерживает Украину во всём", а его команда "высоко ценит всё, что делает Зеленский в вопросах реформирования".

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Напомним, 2 апреля состоялся первый телефонный разговор лидеров США и Украины. Они говорили о якобы "наращивании российской военной мощи" на востоке Украины, которое в Киеве вызывает особое беспокойство. Отмечается, что на диалоге настаивали представители Киева на протяжении нескольких недель.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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