В Киеве заявили о желании Байдена посетить Украину
Также там указали, что хозяин Белого дома "во всём поддерживает" Незалежную.
Фото © Facebook / Joe Biden
Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что хочет посетить Украину. Об этом рассказал глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
"Джо Байден добавил, что ждёт возможности снова посетить Украину, а также вспомнил своё выступление в украинском парламенте", — написал Ермак на своей странице в "Фейсбуке".
Также он отметил, что американский президент "поддерживает Украину во всём", а его команда "высоко ценит всё, что делает Зеленский в вопросах реформирования".
Напомним, 2 апреля состоялся первый телефонный разговор лидеров США и Украины. Они говорили о якобы "наращивании российской военной мощи" на востоке Украины, которое в Киеве вызывает особое беспокойство. Отмечается, что на диалоге настаивали представители Киева на протяжении нескольких недель.
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