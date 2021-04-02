В Киеве заявили о желании Байдена посетить Украину

Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что хочет посетить Украину. Об этом рассказал глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

"Джо Байден добавил, что ждёт возможности снова посетить Украину, а также вспомнил своё выступление в украинском парламенте", — написал Ермак на своей странице в "Фейсбуке".

Также он отметил, что американский президент "поддерживает Украину во всём", а его команда "высоко ценит всё, что делает Зеленский в вопросах реформирования".

Напомним, 2 апреля состоялся первый телефонный разговор лидеров США и Украины. Они говорили о якобы "наращивании российской военной мощи" на востоке Украины, которое в Киеве вызывает особое беспокойство. Отмечается, что на диалоге настаивали представители Киева на протяжении нескольких недель.

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