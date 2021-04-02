"Чёрная пятница" по-украински: СНБО ввёл персональные санкции против топ-10 контрабандистов
Лидер Незалежной подчеркнул, что эта десятка "точно не последняя".
Фото © Pixabay
"Чёрная пятница" по-украински: СНБО ввёл персональные санкции против топ-10 контрабандистов страны. Видео © Телеграм-канал Офиса президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении персональных санкций против десяти украинских лиц, причастных к контрабанде. При этом он отметил, что эта десятка "точно не последняя".
"На Украине появилась своя версия "чёрной пятницы". В этот день лица, которые занимались большой распродажей стратегических предприятий Украины, природных ресурсов, высоких государственных должностей, торговали безопасностью, стабильностью и будущим Украины, получают по заслугам", — заявил украинский лидер в видеообращении к нации, отметив, что "украинская "чёрная пятница" проходит не раз в год, а почти каждую неделю".
По подсчётам экспертов, ущерб госбюджету из-за действий контрабандистов достигает порядка трёхсот миллиардов гривен, подчеркнул Зеленский. По его словам, из них более десяти миллиардов гривен — это результат непрофессиональной работы таможни.
"Это экономический терроризм! Сегодня впервые вводятся персональные санкции, а конкретно — заблокировано имущество лиц, которых можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды", — пояснил глава Незалежной, при этом он не уточнил, кто именно подпал под ограничительные меры.
Добавим, что решение о персональных санкциях в адрес топ-10 контрабандистов Украины принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).
А ранее Лайф писал, что в пятницу, 2 апреля, состоялся первый телефонный разговор лидеров США и Украины. Они говорили о якобы "наращивании российской военной мощи" на востоке Украины, которое в Киеве вызывает особое беспокойство. Отмечается, что на диалоге настаивали представители Киева на протяжении нескольких недель.
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