Росстат сообщил о сокращении смертности от ковида в феврале на треть

В феврале в России умерло 24 369 граждан с подтверждённым коронавирусом, это на 35,7% меньше, чем по итогам первого месяца года. Об этом сообщает Росстат.

Так, по уточнённым данным, в январе скончалось 37 878 пациентов с CoViD-19, это на 771 больше, чем сообщалось изначально.

Служба статистики выделила четыре группы смертей: ковид как основная причина смерти (14 171 случай в феврале); коронавирус как предполагаемая причина смерти, но для подтверждения необходимо дополнительное исследование (2405); коронавирус как сопутствующее заболевание (1954); коронавирус как сопутствующее заболевание, не повлиявшее на наступление смерти (5839).

Всего же в стране в феврале умерло 172,7 тысячи человек (в январе — 219,8 тысячи). Естественная убыль населения по итогам двух месяцев увеличилась на 183,7 тысячи, что сразу на 103,6 тысячи больше, чем годом ранее.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова спрогнозировала вероятный рост заболеваемости ковидом в России в ближайшие недели.

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