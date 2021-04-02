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Росстат сообщил о сокращении смертности от ковида в феврале на треть

Всего во второй месяц года по различным причинам умерло 172,7 тысячи человек.

2 апреля 2021, 18:11
<p>Фото © Сергей Бобылев</p>

Фото © Сергей Бобылев

В феврале в России умерло 24 369 граждан с подтверждённым коронавирусом, это на 35,7% меньше, чем по итогам первого месяца года. Об этом сообщает Росстат.

Так, по уточнённым данным, в январе скончалось 37 878 пациентов с CoViD-19, это на 771 больше, чем сообщалось изначально.

В России выявили менее 9 тысяч новых случаев коронавируса

В России выявили менее 9 тысяч новых случаев коронавируса

Служба статистики выделила четыре группы смертей: ковид как основная причина смерти (14 171 случай в феврале); коронавирус как предполагаемая причина смерти, но для подтверждения необходимо дополнительное исследование (2405); коронавирус как сопутствующее заболевание (1954); коронавирус как сопутствующее заболевание, не повлиявшее на наступление смерти (5839).

Всего же в стране в феврале умерло 172,7 тысячи человек (в январе — 219,8 тысячи). Естественная убыль населения по итогам двух месяцев увеличилась на 183,7 тысячи, что сразу на 103,6 тысячи больше, чем годом ранее.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова спрогнозировала вероятный рост заболеваемости ковидом в России в ближайшие недели.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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