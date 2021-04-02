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Категорий: 18

Двойное убийство почти 30-летней давности раскрыли в Туле

Один собутыльник расстрелял двух других "на почве внезапно возникшей личной неприязни".

2 апреля 2021, 20:24
<p>Фото © <a href="https://tula.sledcom.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СК РФ по Тульской области</a></p>

Фото © СК РФ по Тульской области

Двойное убийство, совершённое в Туле ещё в апреле 1992 года, удалось раскрыть только сейчас. 54-летний обвиняемый уже признал вину и рассказал обо всех обстоятельствах. Он застрелил двух малознакомых ему мужчин — отца и сына — из-за "внезапно возникшей личной неприязни" после посиделок со спиртным.

"В течение почти 30 лет преступление оставалось нераскрытым, но благодаря грамотной работе, проведённой следователями СК России и сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тульской области, обвиняемый был установлен", говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что обвиняемый выстрелил собутыльникам в головы, а затем скрылся. Вскоре он может предстать перед судом: дело уже направлено для рассмотрения по существу.

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А житель Урала получил 17 лет колонии за убийство экс-возлюбленной возле суда. Осуждённый ещё за месяц до трагедии угрожал своей жертве расправой.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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