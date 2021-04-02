"Жест вежливости": В Совфеде усомнились, что разговор Байдена и Зеленского скажется на Крыме

Обсуждение Крыма в ходе пятничного разговора президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена — своеобразный жест вежливости. Такое мнение высказал член Комитета Совета Федерации по международным делам сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он полагает, что подобные разговоры никак не повлияют на статус полуострова.

"Ничего прорывного в ходе этого разговора не было озвучено. Ситуация для Украины с точки зрения дальнейшей более предметной работы с США останется на том же уровне. Этот разговор не имеет никакого прорывного значения для Украины. Это такой жест вежливости", — сказал Цеков в интервью ТАСС.

Политик отметил, что подобные действия являются лишь имитацией того, что тема Крыма стоит на повестке Украины и США, и на статус Крыма фактического влияния не имеют.

"Вообще, любые разговоры с представителями США и любые советы США, любые действия мир на Украину не принесут. В этом я убеждён на 100%", — сказал сенатор.

А вот пресс-секретарь украинского лидера оказалась восхищена результатами первого телефонного разговора американского и украинского президентов. По её мнению, их общение было "сказочным".

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