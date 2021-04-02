Закрытая черепно-мозговая травма и ушибы: ростовская шестиклассница заявила, что её избила директор школы

Школьница из Ростовской области пожаловалась, что её ударила директор. Видео © LIFE

Ученица шестого класса одной из школ в Ростовской области пожаловалась, что директор учебного заведения якобы ударила её головой о стол, когда она подошла к женщине слишком близко. Лайф пообщался с самой школьницей, а также с её одноклассниками.

"На перемене я подошла к директору, чтобы сказать, что мы не сможем остаться на седьмой урок обществознания, так как этот урок у нас уже занят. Когда мимо проходил ученик восьмого класса, он случайно задел мой рюкзак, и из него выпала ручка, которая закатилась под стол учителя. Я за ней наклонилась, а когда вставала, директор схватила меня за шею и три раза ударила головой о парту со словами, что не надо к ней подходить так близко", — рассказала нам 12-летняя Владислава.

По словам матери школьницы, та пришла домой с уроков в слезах и с гематомой на лбу. Женщина вместе с дочерью отправилась в школу, где у неё состоялся разговор с директором "на повышенных тонах". Вместе с тем Владиславу руководитель образовательного учреждения в кабинет не пустила. В результате на обвинения в свой адрес она заявила, что не трогала девочку, а только немного отодвинула её за плечо и вежливо попросила не подходить так близко.

В то же время другие ученики, которые были очевидцами произошедшего, подтвердили версию Влады. А ещё дети поделились, что на уроках обществознания, которые ведёт директор, она нередко кричит и ругается. При этом, как нам стало известно, мама показала девочку врачам — они диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Из-за неприятного инцидента семье пришлось обратиться к полицейским. Кроме того, по словам матери, из-за этого случая Владиславе потребовалась помощь психолога. Помимо заявления в полицию Светлана также написала жалобу в отдел образования местной администрации. Она настаивает на том, что после случившегося директор не имеет права работать с детьми. Если же педагог останется безнаказанным, Светлана планирует обратиться в прокуратуру. В свою очередь глава школы уверяет, что девочку не била и никакого конфликта у неё с ней не было.

А ранее Лайф писал, что в Новой Москве школьница пожаловалась учителям на то, что её избивает опекунша, в частности, бьёт девочку кочергой за четвёрки. При этом подобные методы воспитания женщина считает нормальными.

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