В Петербурге депутата Резника допросили по делу о "квартире-нарколаборатории"

В Петербурге депутата Максима Резника допросили по делу о наркотиках. Видео © Telegram / "78 Новости"

Депутат петербургского Заксобрания Максим Резник заявил, что его допросили в качестве свидетеля по делу о наркотиках. Парламентарий покинул здание СК спустя четыре часа после того, как вошёл в него. Об этом сообщает телеграм-канал "78 Новости".

В марте 2021 года полиция проводила обыск в квартире одного из "дальних родственников" Резника, где были обнаружены наркотические растения, а также специальное оборудование для употребления запрещённых веществ. Тогда владелец жилплощади местный художник Иван Дорофеев был задержан по подозрению в торговле наркотиками. При этом у входа в нарколабораторию был замечен сам Максим Резник. Его не стали задерживать, но позднее вручили повестку в СК прямо по месту работу — у Мариинского дворца.

Как стало известно, сегодня днём Максим Резник прибыл в здание Главного управления Следственного комитета по Петербургу на Мойке. Там он должен был дать показания по делу о "нарколаборатории" в одной из петербургских квартир. В результате депутат петербургского Заксобрания провёл в СК примерно четыре часа. При этом журналистам он заявил, что был приглашён следователями в качестве свидетеля по вышеописанному делу.

"Прошёл допрос меня как свидетеля. Мне не показали постановление о возбуждении дела, но разъяснили, что допрос проводится в связи с тем, что я находился в квартире своего дальнего родственника, где были найдены наркотические вещества. На допросе спрашивали, о чём мы с ним разговаривали, и попросили сдать тест ДНК", — заявил депутат РИА "Новости".

Резник также отметил, что следователь предложил ему пройти допрос на полиграфе, но парламентарий отказался.

"Предложили пройти полиграф, сославшись на то, что это дело очень значимое. Но адвокат справедливо заметил, что мы предупреждены об ответственности о даче ложных показаний, а применение полиграфа не имеет научно обоснованной методики", — добавил депутат петербургского Заксобрания.

Напомним, что петербургского депутата Максима Резника обнаружили в квартире, куда он якобы пришёл к своему "дальнему родственнику" Ивану Дорофееву. Самого Дорофеева правоохранители нашли с семью кустами конопли, выращиваемой для личного употребления, а также десятью граммами марихуаны. Он заявил, что наркотики ему передал как раз Резник. При этом депутат петербургского Заксобрания опроверг сообщения о своём задержании в ходе наркорейда, заявив, что данная информация является чушью. Позднее стало известно, что Комиссия по этике петербургского Заксобрания рассмотрит историю с визитом депутата Резника в "квартиру-нарколабораторию".

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