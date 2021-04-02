На Садовом кольце в Москве автомобиль насмерть сбил пешехода — видео
Водитель машины не покинул места аварии и дождался полицейских.
Смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве. Видео © LIFE
На Садовом кольце в Москве автомобиль сбил пешехода. По данным источника Лайфа, пострадавший скончался от полученных травм.
Инцидент произошёл в районе Смоленского бульвара в вечернее время. Водитель автомобиля Renault Logan не стал скрываться с места аварии.
На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливая обстоятельства произошедшего.
Гнал от МКАД до центра: за 20 минут до ДТП Эдвард Бил летел по Кутузовскому проспекту со скоростью 146 км/ч
А накануне в крупное ДТП попал блогер Эдвард Бил. Его синий Audi вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. В результате пострадала женщина — водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении Била возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. Эдвард дал первые показания: якобы его автомобиль Audi подрезал автомобиль Mitsubishi, у пранкера сработал инстинкт самосохранения — и он автоматически дёрнул руль.
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