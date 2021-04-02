"Веки опухшие, в глазах плывёт": В Воронеже 30 студентов-медиков получили ожоги роговицы на занятии по ОБЖ
Однако версии произошедшего у самих учащихся и руководства вуза разные.
Фото © РИА "Воронеж"
Около 30 студентов Воронежского медицинского университета имени Бурденко получили ожоги роговицы на занятии по ОБЖ. Региональное управление Следственного комитета начало проверку.
"Группа студентов медицинского университета получила ожоги роговицы и лица в результате воздействия на глаза и открытые участки тела бактерицидного излучателя, который оказался включённым во время проведения занятий", — говорится в записи на сайте ведомства.
По словам студентов, тем, кто обратился к врачу, ставили диагнозы: фотокератит и кератит неуточнённый, а также ожоги вокруг глаз, лба и даже рук.
"У меня сейчас всё жжётся, периодами льёт из глаз, периодами, наоборот, сушит всё, веки опухшие, в глазах всё плывет. Зрение упало на единицу", — приводит слова одного из пострадавших РИА "Воронеж".
Однако версия проректора университета Алексея Морозова немного отличается. Он заявил, что бактерицидные облучатели случайно включил кто-то из учащихся, готовивших аудиторию. А после появления неприятных ощущений занятия были прекращены.
"Все студенты находятся на наблюдении, порядка 80 человек обследовали. Около пяти студентов получили диагноз "фотокератит", они находятся на амбулаторном лечении", — сказал Морозов.
В рамках проверки СК установит все обстоятельства случившегося и даст правовую оценку ситуации. На данный момент опрошены студенты и должностные лица вуза, назначены экспертные исследования.
Проверку также проводит Прокуратура Центрального района Воронежа. Будет дана правовая оценка соблюдению образовательной организацией установленных законом требований к обеспечению безопасности образовательного процесса.
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