"Веки опухшие, в глазах плывёт": В Воронеже 30 студентов-медиков получили ожоги роговицы на занятии по ОБЖ

Около 30 студентов Воронежского медицинского университета имени Бурденко получили ожоги роговицы на занятии по ОБЖ. Региональное управление Следственного комитета начало проверку.

"Группа студентов медицинского университета получила ожоги роговицы и лица в результате воздействия на глаза и открытые участки тела бактерицидного излучателя, который оказался включённым во время проведения занятий", — говорится в записи на сайте ведомства.

По словам студентов, тем, кто обратился к врачу, ставили диагнозы: фотокератит и кератит неуточнённый, а также ожоги вокруг глаз, лба и даже рук.

"У меня сейчас всё жжётся, периодами льёт из глаз, периодами, наоборот, сушит всё, веки опухшие, в глазах всё плывет. Зрение упало на единицу", — приводит слова одного из пострадавших РИА "Воронеж".

Однако версия проректора университета Алексея Морозова немного отличается. Он заявил, что бактерицидные облучатели случайно включил кто-то из учащихся, готовивших аудиторию. А после появления неприятных ощущений занятия были прекращены.

"Все студенты находятся на наблюдении, порядка 80 человек обследовали. Около пяти студентов получили диагноз "фотокератит", они находятся на амбулаторном лечении", — сказал Морозов.

В рамках проверки СК установит все обстоятельства случившегося и даст правовую оценку ситуации. На данный момент опрошены студенты и должностные лица вуза, назначены экспертные исследования.

Проверку также проводит Прокуратура Центрального района Воронежа. Будет дана правовая оценка соблюдению образовательной организацией установленных законом требований к обеспечению безопасности образовательного процесса.

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