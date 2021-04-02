Подозреваемый в таране полицейских на КПП у Капитолия в Вашингтоне умер в больнице

Подозреваемый в наезде на полицейских на контрольно-пропускном пункте у Капитолия в Вашингтоне умер в больнице. Об этом в эфире MSNBC заявил корреспондент Пит Уильямс. По версии телеканала, мужчина скончался от ранений. По нему открыли огонь, когда он с ножом в руках выскочил из машины.