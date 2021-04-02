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Подозреваемый в таране полицейских на КПП у Капитолия в Вашингтоне умер в больнице

К месту ЧП стянуты силы Нацгвардии США.

2 апреля 2021, 18:34

Неизвестный ранил полицейских, протаранив КПП у Капитолия в Вашингтоне. Видео © Twitter / SaqibIslam

Подозреваемый в наезде на полицейских на контрольно-пропускном пункте у Капитолия в Вашингтоне умер в больнице. Об этом в эфире MSNBC заявил корреспондент Пит Уильямс. По версии телеканала, мужчина скончался от ранений. По нему открыли огонь, когда он с ножом в руках выскочил из машины.

На месте происшествия дежурят нацгвардейцы США. Причины, подтолкнувшие подозреваемого к тарану, уточняются. Помощь полиции Капитолия оказывает Федеральное бюро расследований.

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Как уже писал Лайф, пострадавшие при таране полицейские госпитализированы.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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