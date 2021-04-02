Умер чемпион СССР по футболу и экс-игрок ЦСКА Валентин Афонин
В составе сборной страны он занял четвёртое место на ЧМ-1966.
Валентин Афонин. Фото © Twitter / ПФК ЦСКА (Москва)
Чемпион СССР по футболу, бывший защитник ростовского СКА и московского ЦСКА Валентин Афонин умер в возрасте 81 года. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.
"ЦСКА выражает соболезнования в связи со смертью чемпиона СССР 1970 года в составе армейцев Валентина Афонина", — сказано в сообщении клуба в "Твиттере".
Причины смерти спортсмена не называются.
Афонин стал чемпионом Советского Союза по футболу в 1970 году в составе ЦСКА. Также он выступал за сборную СССР, участвуя в чемпионатах мира 1966 и 1970 годов. Всего на его счету 42 матча на национальном уровне.
Соболезнования в связи с кончиной экс-футболиста также выразил Российский футбольный союз.
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