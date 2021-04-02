С маской на глазах и берушами в ушах: Пятый канал опубликовал видео крепкого сна Навального в покровской колонии

Крепкий сон и здоровые ноги: появилось видео с Навальным из колонии во Владимире. Видео © 5-tv.ru

В последнее время пользователи Сети в своих постах представляют Алексея Навального чуть ли не мучеником, утверждая, что его здоровье якобы сильно подорвано. Однако в действительности всё оказалось немного иначе: известный блогер на самом деле прекрасно себя чувствует и хорошо высыпается. Об этом свидетельствуют видеозаписи, которые оказались в распоряжении Пятого канала.

На кадрах из покровской колонии видно, что Навальный полноценно передвигается, что вызывает сомнения в сообщениях о болях в ноге. По утверждению телеканала, блогер просто симулирует болезнь, чтобы продолжать нагнетать вокруг своей персоны информационное поле.

Также в ролике можно наблюдать, как Навальный лёгкой и уверенной походкой прохаживается меж тюремных нар, в то время как совсем недавно он через своих помощников в Сети сообщал о том, что ему "уже с кровати вставать тяжело и больно". Так, во время прогулки блогера по камере с чашкой чая к нему подходит сотрудник колонии, который вежливо просит осуждённого приступить к коллективным работам вместе с другими. Однако Алексей отказывается убирать территорию, хотя этим занимаются все заключённые. Кроме прочего, Навальный получил замечание по поводу своего внешнего вида. В итоге он после небольшого препирательства всё же поправляет рубашку.

Ранее в УФСИН заявили, что за неоднократный отказ выполнять требования дежурного по камере и за нарушение установленной в исправительном учреждении формы одежды Алексею Навальному уже не раз выносили выговоры, которые касались и несоблюдения распорядка дня. Как отмечает Пятый канал, "сиделец" также славится крепким сном, что доказывают ночные кадры из колонии: Навальный спит в берушах и маске, при этом ему никто не мешает и не прерывает его отдых.

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