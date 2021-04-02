ЦСКА в первом полуфинальном матче Кубка Гагарина разобрался со СКА

Столичный ЦСКА в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина в Москве обыграл петербургский СКА — 3:0.

Армейцы под занавес первого периода забросили две шайбы: Иван Телегин с передачи Мэта Робинсона счёт открыл, а Антон Слепышев через 50 секунд его удвоил — 2:0.

Упрочили хозяева преимущество на пятой минуте заключительного отрезка игры: Константин Окулов классным пасом нашёл на чужом пятаке Максима Шалунова, который в касание оформил третий гол в ворота петербуржцев, тем самым установив окончательный счёт первой полуфинальной игры.

Петербуржцы за матч нанесли 23 броска по воротам Ларса Юханссона, однако швед в этот вечер был непробиваем.

3:0 — ЦСКА забирает первую игру полуфинала и повёл в серии со счётом 1-0. Игра под номером два между соперниками состоится 4 апреля также на льду столичных армейцев.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала

ЦСКА – СКА — 3:0 (2:0; 0:0; 1:0), в серии 1-0

Авторы