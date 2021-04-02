Скончался полицейский, пострадавший при таране КПП у Капитолия
Второй сотрудник полиции находится в больнице.
Скончался полицейский, пострадавший при таране КПП у Капитолия. Видео © Twitter / Jacqui Heinrich
Один из полицейских, пострадавших в результате наезда злоумышленника на контрольно-пропускном пункте у Капитолия в Вашингтоне, умер в больнице. Об этом сообщила полиция, охраняющая комплекс парламентских зданий.
Второй сотрудник правоохранительных органов сейчас находится в больнице. О его состоянии пока не сообщается.
Напомним, инцидент произошёл в пятницу, 2 апреля, около 20:00 мск. Правоохранители окружили и заблокировали здание Капитолия из-за "внешней угрозы". Работающих в нём людей призывали найти укрытие. Затем оказалось, что виной тому неизвестный, протаранивший контрольно-пропускной пункт. Он, как и полицейские, был доставлен в больницу, где скончался.
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