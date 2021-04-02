Деньги не предлагал: в семье пострадавшей заявили, что Эдвард Бил после аварии не звонил

Блогер Эдвард Бил, который в центре Москвы протаранил четыре машины на встречной полосе, не звонил семье пострадавшей женщины. Об этом Лайфу сказал её муж Константин, комментируя сообщения СМИ о том, что виновник якобы готов оказать финансовую поддержку.

"Нет", — сказал Константин, отвечая на вопрос, звонили ли семье представители Эдварда Била с предложением о помощи.

Пранкер дал первые показания: якобы его Audi подрезал автомобиль Mitsubishi, у него сработал инстинкт самосохранения, он автоматически дёрнул руль. В то же время, по данным Лайфа, блогер перед этим гнал от МКАД до центра на огромной скорости, нарушая правила.

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