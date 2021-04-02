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Деньги не предлагал: в семье пострадавшей заявили, что Эдвард Бил после аварии не звонил

Адвокат ранее заявлял, что блогер приносил извинения сразу после ДТП.

2 апреля 2021, 19:30
<p>Скриншот кадра из видео © YouTube / Edward Bil</p>

Скриншот кадра из видео © YouTube / Edward Bil

Блогер Эдвард Бил, который в центре Москвы протаранил четыре машины на встречной полосе, не звонил семье пострадавшей женщины. Об этом Лайфу сказал её муж Константин, комментируя сообщения СМИ о том, что виновник якобы готов оказать финансовую поддержку.

"Нет", — сказал Константин, отвечая на вопрос, звонили ли семье представители Эдварда Била с предложением о помощи.

Блогер Эдвард Бил извинился перед пострадавшей в резонансном ДТП и намерен помочь ей

Блогер Эдвард Бил извинился перед пострадавшей в резонансном ДТП и намерен помочь ей

Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате пострадала водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении Била возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы.

Пранкер дал первые показания: якобы его Audi подрезал автомобиль Mitsubishi, у него сработал инстинкт самосохранения, он автоматически дёрнул руль. В то же время, по данным Лайфа, блогер перед этим гнал от МКАД до центра на огромной скорости, нарушая правила.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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