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В Сызрани балкон обрушился вместе со стоящей на нём женщиной

Пострадавшая пенсионерка попала в больницу.

2 апреля 2021, 19:41
<p>Фото © <a href="https://www.syzran-small.ru/news-56742" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Маленькая Сызрань</a></p>

Фото © Маленькая Сызрань

В Сызрани обрушился балкон квартиры, на котором в этот момент находилась женщина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области.

По данным ведомства, инцидент произошёл в пятницу, 2 апреля. Разрушился балкон на последнем, третьем этаже. Женщина 1958 года рождения упала на балкон второго этажа и получила различные травмы. Её отвезли в больницу.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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