В Сызрани балкон обрушился вместе со стоящей на нём женщиной
Пострадавшая пенсионерка попала в больницу.
Фото © Маленькая Сызрань
В Сызрани обрушился балкон квартиры, на котором в этот момент находилась женщина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области.
По данным ведомства, инцидент произошёл в пятницу, 2 апреля. Разрушился балкон на последнем, третьем этаже. Женщина 1958 года рождения упала на балкон второго этажа и получила различные травмы. Её отвезли в больницу.
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