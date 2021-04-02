В Сызрани балкон обрушился вместе со стоящей на нём женщиной

В Сызрани обрушился балкон квартиры, на котором в этот момент находилась женщина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области.

По данным ведомства, инцидент произошёл в пятницу, 2 апреля. Разрушился балкон на последнем, третьем этаже. Женщина 1958 года рождения упала на балкон второго этажа и получила различные травмы. Её отвезли в больницу.

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