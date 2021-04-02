"Ни за что размотал другого": Как Эдвард Бил угрожал виновникам аварий, пока не стал таким сам

Блогер Эдвард Бил, который устроил резонансное ДТП в центре Москвы, прежде не раз высказывал возмущение в адрес других виновников аварий. Видео с критикой и угрозами он публиковал в соцсетях, стремясь привлечь внимание подписчиков. Один из таких примеров — кадры от 27 марта этого года. Блогер рассказывал, что человек перебегал дорогу в неположенном месте и его насмерть сбила машина.

"Это вообще, просто у меня слов нет, у меня тупо слов нет. У меня аж ком в горле стал... Не перебегайте дорогу где попало. Уверен, что человек ехал со скоростью километров 60–70. И просто размотал другого просто ни за что", — отмечал Эдвард Бил.

А в январе 2021 года он стал очевидцем аварии, из-за которой двое детей попали в больницу. В том случае блогер был более эмоциональным: грозился, что сделает всё, чтобы виновник аварии не избежал наказания.

Эдвард Бил признавал, что он не "белый и пушистый", но зато якобы всегда трезвый, "вообще даже глотка пива в жизни не пробовал". Он грозился расправиться над виновником аварии, в которой пострадала бы его дочь.

Пранкер дал первые показания: якобы его Audi подрезал автомобиль Mitsubishi, у него сработал инстинкт самосохранения, он автоматически дёрнул руль. В то же время, по данным Лайфа, блогер перед этим гнал от МКАД до центра на огромной скорости, нарушая правила.

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