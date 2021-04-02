В Москве здания "зажгли синим" в рамках посвящённой аутизму акции — видео

Москва приняла участие в международной акции "Зажги синим". Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Москва вновь приняла участие в международной акции "Зажги синим". 2 апреля, во Всемирный день распространения информации об аутизме, фасады некоторых зданий столицы поменяли привычную белую подсветку на синюю.

Такая подсветка украсила некоторые объекты на Новом Арбате и Тверской улице. Кроме того, сменился цвет Крымского моста, а также Останкинской телебашни.

В этот день известные объекты по всему миру подсвечивают синим цветом, проводятся разные образовательные мероприятия, которые привлекают внимание к проблеме аутизма. Всемирный день информирования об аутизме учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2007 года.

А 27 марта в Москве прошла ежегодная экологическая акция "Час Земли", в ходе которой внешнее освещение Кремля, Дома Правительства, МГУ и ещё свыше двух тысяч зданий временно отключили.

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