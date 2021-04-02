"Жутко смешно": В Россотрудничестве прокомментировали новые санкции Украины
Там обеспокоены судьбой сотрудницы, которая работает в соседней стране.
Фото © ТАСС / Aleksandr Gusev / Pacific Press via ZUMA
Россотрудничество официально не уведомлено о включении этого российского агентства в чёрный список на Украине. Об этом, комментируя санкции со стороны Киева, заявил глава ведомства Евгений Примаков. Он отметил, что с украинской стороной никогда нельзя быть уверенными, что она будет соблюдать закон. По этой причине для ведомства сейчас приоритет — безопасность сотрудницы.
"Уведомлений пока не было. Сейчас мы больше озабочены безопасностью нашей сотрудницы, которая находится там, исполняющей обязанности. У неё есть дипломатический статус, она формально является сотрудником посольства", — заявил глава Россотрудничества в интервью РИА "Новости".
Примаков предположил, что власти Украины оказались возмущены чтением стихов Тараса Шевченко на площадке Россотрудничества в Киеве. И теперь украинцы делают всё возможное, чтобы запретить такое.
"Это невероятно горько, обидно и при этом жутко смешно", — заявил Примаков.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении персональных санкций против десяти украинских лиц, причастных к контрабанде. При этом он отметил, что эта десятка "точно не последняя". Также санкции были введены против десяти российских компаний и Россотрудничества.
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