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Безработный с экстремистскими взглядами: раскрыта личность атаковавшего Капитолий

Злоумышленнику было 25 лет, он делился своими проблемами в "Фейсбуке".

2 апреля 2021, 21:28

Фото © Twitter / SebGorka

Злоумышленником, который в пятницу, 2 апреля, наехал на полицейских на контрольно-пропускном пункте у Капитолия в Вашингтоне, оказался житель американского штата Индиана Ноа Грин. Ему было 25 лет.

Как сообщает телеканал MSNBC, есть подозрения, что Грин был религиозным экстремистом. На своей странице в "Фейсбуке" он выражал поддержку одному из таких движений, распространял антисемитские идеи, выступал за улучшение положения афроамериканцев. А также рассказывал, что лишился работы и искал "духовного наставления".

Скончался полицейский, пострадавший при таране КПП у Капитолия

Скончался полицейский, пострадавший при таране КПП у Капитолия

Напомним, инцидент произошёл в пятницу, 2 апреля, около 20:00 мск. Правоохранители окружили и заблокировали здание Капитолия из-за "внешней угрозы". Работающих в нём людей призывали найти укрытие. Затем оказалось, что виной всему неизвестный, протаранивший контрольно-пропускной пункт. Он сначала сбил стражей порядка, а потом пошёл с ножом добивать их, один полицейский смог выстрелить. Напавший был доставлен в больницу, где вскоре скончался.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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