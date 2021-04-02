Безработный с экстремистскими взглядами: раскрыта личность атаковавшего Капитолий

Злоумышленником, который в пятницу, 2 апреля, наехал на полицейских на контрольно-пропускном пункте у Капитолия в Вашингтоне, оказался житель американского штата Индиана Ноа Грин. Ему было 25 лет.

NBC News is reporting that the cop-killer who murdered Officer William F. Evans at the Capitol checkpoint today was Noah Green, whose Facebook page was pro the Anti-Semitic Nation of Islam.



You could read it yourself. But Mark Zuckerberg has already deleted the page.



Why? pic.twitter.com/ULXK2oRyF6 — Sebastian Gorka DrG (@SebGorka) April 2, 2021

Как сообщает телеканал MSNBC, есть подозрения, что Грин был религиозным экстремистом. На своей странице в "Фейсбуке" он выражал поддержку одному из таких движений, распространял антисемитские идеи, выступал за улучшение положения афроамериканцев. А также рассказывал, что лишился работы и искал "духовного наставления".

Напомним, инцидент произошёл в пятницу, 2 апреля, около 20:00 мск. Правоохранители окружили и заблокировали здание Капитолия из-за "внешней угрозы". Работающих в нём людей призывали найти укрытие. Затем оказалось, что виной всему неизвестный, протаранивший контрольно-пропускной пункт. Он сначала сбил стражей порядка, а потом пошёл с ножом добивать их, один полицейский смог выстрелить. Напавший был доставлен в больницу, где вскоре скончался.

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