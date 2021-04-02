США обвинили Россию в "дезинформации" о ситуации на границе с Украиной

США выражают озабоченность "дезинформацией" со стороны России о событиях, происходящих на границе с Украиной. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что Вашингтон "видел это кино и раньше".

"Определённо, мы следим за этим, мы озабочены этим, и мы продолжим говорить об этом с этой площадки и с нашими европейскими партнёрами", — сказала Псаки.

Напомним, в пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден впервые созвонился по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским. Главы государств в первую очередь говорили о якобы имеющем место "наращивании российской военной мощи" на востоке Украины. Сам Зеленский ранее заявил, что Москва "играет мускулами", перемещая военную технику к границе с Незалежной в рамках учений. По его словам, ВСУ способны дать отпор кому угодно, однако Киев нацелен на мирное урегулирование ситуации в Донбассе.

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