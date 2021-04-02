"Доказали всему миру": Россиянин сорвал голос, но стал чемпионом мира по смеху
Дмитрий Ефимов и сам умеет смеяться как следует, и других этому учит.
Фото © LiFE
Россиянин стал чемпионом мира по смеху. Видео © LIFE
Россиянин стал победителем первого в истории чемпионата мира по смеху. Организаторы соревнования отметили, что Дмитрий Ефимов использовал напыщенный и временами ошеломляющий стиль заразительного смеха.
В проходящих 1 апреля соревнованиях приняли участие хохотуны из более чем 20 стран. Состязание длилось четыре часа, и участники должны были продемонстрировать разные виды смеха: дьявольский, сексуальный, смех животных и тому подобное. Главным критерием была заразительность смеха.
"Я хочу поблагодарить всех тех, кто болел за меня. Это большая победа всей нашей страны. Ведь за границей многие люди считают, что русские не смеются, что русские — недружелюбная нация. И сегодня мы доказали всему миру, что россияне умеют смеяться и умеем это делать заразительно!" —сказал Ефимов в интервью Лайфу.
Дмитрий Ефимов является смехотерапевтом. Он много лет практикует и ведёт йогу смеха, помогая людям укрепить здоровье и избавиться от стресса.
"Ефимов получит "Золотую чашу веселья", вручаемую участнику, который лучше всех разделяет радость через смех", — говорится на официальной странице в "Фейсбуке" первого в истории чемпионата мира по смеху.
Ранее Лайф рассказывал об известном американском телепроповеднике, который разразился истерическим хохотом в стиле Джокера после сообщений о победе Байдена. Там есть и видео.
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