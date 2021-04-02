В ЛНР заявили о первом с июля артиллерийском ударе со стороны Украины

Вооружённые силы Украины впервые с конца июля 2020 года, когда было установлено перемирие, применили артиллерию при обстреле Луганской Народной Республики. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. По его словам, это случилось на Попаснянском направлении, огонь вёлся с позиций 59-й бригады в районе Троицкого.

"…украинские каратели открыли огонь по району н.п. Калиново-Борщеватое впервые с момента введения дополнительных мер по контролю соблюдения режима прекращения огня, применив артиллерию калибра 122 миллиметра. Всего по позициям защитников республики выпущено шестнадцать снарядов", — говорится в заявлении Осадчего.

Он добавил, что для защиты мирного населения военнослужащие ЛНР были вынуждены открыть огонь по позициям ВСУ из вооружения, не запрещённого Минскими соглашениями. О случившемся доложено представителям украинской стороны в СЦКК. Народная милиция ЛНР призвала наблюдателей ОБСЕ зафиксировать "очередной факт грубого нарушения перемирия украинской стороной".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что попытки развязать войну в Донбассе могут плачевно сказаться на самой Украине: разрушат её.

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