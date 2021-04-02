"У России нет друзей": Кравчук назвал Белоруссию "холуём" Москвы
По его мнению, Незалежная является врагом для Москвы, которого она хочет "уничтожить".
Фото © ТАСС / Zuma
Первый президент Украины, глава делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Белоруссия является "холуём" России. Политик утверждает, что Москва никогда ни с кем не дружит.
"Как сказал Солженицын, у России нет друзей: у неё есть или враги, или холуи. Вот сегодня враг — Украина, а холуй — Белоруссия", — сказал бывший лидер Незалежной в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", обосновав это тем, что в день телефонного разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского состоялись переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
По мнению Кравчука, Москва якобы не воспринимает Украину как независимую державу, а хочет её уничтожить. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заверил, что армия страны способна дать отпор кому угодно.
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