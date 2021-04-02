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"У России нет друзей": Кравчук назвал Белоруссию "холуём" Москвы

По его мнению, Незалежная является врагом для Москвы, которого она хочет "уничтожить".

2 апреля 2021, 22:54
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Первый президент Украины, глава делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Белоруссия является "холуём" России. Политик утверждает, что Москва никогда ни с кем не дружит.

"Как сказал Солженицын, у России нет друзей: у неё есть или враги, или холуи. Вот сегодня враг — Украина, а холуй — Белоруссия", — сказал бывший лидер Незалежной в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", обосновав это тем, что в день телефонного разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского состоялись переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Кравчук приписал России стремление "уничтожить" Украину

Кравчук приписал России стремление "уничтожить" Украину

По мнению Кравчука, Москва якобы не воспринимает Украину как независимую державу, а хочет её уничтожить. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заверил, что армия страны способна дать отпор кому угодно.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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